PSV heeft met twee keer op rij puntenverlies iets recht te zetten om Ajax onder zich te kunnen houden, de afgelopen twee wedstrijden waren dan ook een drama en zaterdagavond moest ADO dan maar weer eens opgerold worden met mooi spel.

Vervolg: PSV doet goede zaken in eerste helft en laat ADO links liggen

Het duurde niet lang of Luuk de Jong had de 1-0 er al in liggen via een mooie assist van Santiago Arias. PSV en Phillip Cocu zaten dus na vijf minuten al op rozen met een voorsprong. ADO voelt al direct dat het weleens een hele moeilijke avond kan gaan worden. En dat wordt het zeker. Twee luttele minuten daarna was het al 2-0 door diezelfde De Jong die opeens weer zijn vorm terug lijkt te krijgen. ADO speelde de bal knullig weg en De Jong kon de bal er eigenlijk zo in ‘lopen’.

Het stelde dan achterin ook niet veel voor bij ADO, keeper Robert Zwinkels had het zwaar en ook verdediger Thomas Meißner – die later in de wedstrijd rood kreeg – speelde ook niet al te best. Helaas voor Den Haag kon Abdenasser El Khayati deze keer ook geen potten breken.

Tot overmaat van ramp kreeg Marco van Ginkel na iets meer dan een half uur spelen een penalty na een verdedigende blunder van ADO, de middenvelder nam de penalty uiterst kalm en schoof zo voor rust al de 3-0 binnen. PSV zat op rozen terwijl voor ADO het einde al nabij was.

In de tweede helft zocht ADO nog naar kansen maar leek het eerder op een noodkreet dan op een serieuze aanval. PSV hoopte ook nog op een 4-0 maar daar kwam het niet meer van. Jeroen Zoet werd soms wel even uitgedaagd maar dat viel ook allemaal wel mee. Tien minuten voor het einde was daar de rode kaart van Meißner en toen waren de laatste kansen voor ADO helemaal van de kaart geveegd.

PSV verschaft zichzelf dus weer wat ademruimte na een paar mindere wedstrijden, Ajax treedt zondagmiddag aan tegen AZ en PSV kan dus lekker genieten van een mooi weekend waarin Ajax weleens punten kan gaan verspelen. Het gat kan dus weer groter worden.

