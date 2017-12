Manchester City en Tottenham Hotspur kwamen elkaar zaterdagavond tegen in de derby van de Premier League. Het beloofde dan ook direct een spannende wedstrijd te worden. Dat hebben ze geweten in Londen.

Vervolg: Tottenham van de mat gespeeld door opper-tacticus Guardiola

Manchester City ging er gelijk vol op en Tottenham heeft zelden zoveel moeite gehad het tempo bij te benen. City had dan ook maar een kwartier nodig om via Ilkay Gundogan al op 1-0 te komen via het supertalent Leroy Sané. Daarna probeerde de Spurs weer volop mee te doen maar was het toch weer de ploeg van Pep Guardiola die de hele tijd door kon stoten. Toch viel er geen goal meer en bleef het 1-0 in de rust.

In de tweede helft werd het echter allemaal wat minder rustig; Kevin de Bruyne werd compleet neergemaaid door Dele Alli en het had weleens een keiharde breuk kunnen zijn, De Bruyne liet echter direct zijn voeten spreken en scoorde keihard de 2-0 door Hugo Lloris beduusd achter te laten.

Daarna kregen de Citizens een penalty via De Bruyne, de club hield deze echter onbenut vanwege Gabriel Jesus, hij raakte de paal. Vijf minuten daarna was het alsnog raak door Raheem Sterling en was de slachtpartij van Mauricio Pochettino compleet. 3-0 met nog tien minuten te gaan, Tottenham speelde met de minuut slechter en in de slotminuten liet zelfs Eric Dier Sterling erdoorheen glippen en als ook Lloris mis grijpt is de 4-0 slechts een kwestie van intikken.

Uiteindelijk verzorgt Christian Eriksen het slotakkoord door Manchester in een onoplettend moment te wijzen op de luie verdediging; 4-1 met een mooie bal in de hoek. Guardiola duwt door en zet City in de perfecte positie om zonder moeite landskampioen te worden. Manchester United staat met één wedstrijd minder op veertien punten achterstand en Chelsea staat met een pot meer op ook veertien punten.

