VIDEO: Gündogan zet Manchester City snel op voorsprong tegen Spurs

De Engelse topper tussen Manchester City en Tottenham Hotspur was amper bezig of er werd al gescoord. In de veertiende minuut zette Ilkay Gündogan City op voorsprong: 1-0. Bekijk hieronder de goal van Gündogan.

Gündogan kopt City al vroeg op voorsprong! 'Bij Spurs staan ze naar de @KLM te kijken', ziet @aad300 ✈ #MCITOT pic.twitter.com/SSOQKvQeaX — Ziggo Sport (@ZiggoSport) 16 december 2017

