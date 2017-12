Blind in uitverkoop bij Manchester United: Geen gekke constatering

Daley Blind staat volgens de media in de uitverkoop bij Manchester United. De 27-verdediger heeft een aflopend contract en hij speelt bijna niet meer bij de Engelsen. Zijn vader en voormalig bondscoach Danny Blind weet niet precies wat de actuele situatie is. Of zijn zoon in de uitverkoop staat weet hij niet, maar hij denkt van wel.

‘Ik weet daar niks van, maar het is geen onlogische gedachte want zijn contract loopt af. Man. United heeft nog wel de gelegenheid om een optie te lichten voor een extra jaar. Dat zullen ze misschien doen, want dan kunnen ze een transfersom vangen in de winter of de zomer’, vertelde Blind bij Ziggo Sport.



‘Dus ja, het is niet zo’n gekke constatering. Kijkend naar de vele mogelijkheden die Manchester heeft. Misschien gaan ze nog kopen en ze het feit dat zijn contract afloopt’, aldus Blind. Daley wordt al gelinkt aan clubs als FC Barcelona en Fenerbahce. Blind speelt al sinds 2014 voor United, dat hem kocht van Ajax.

