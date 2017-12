Ajax-spits Huntelaar scoort het liefst in De Kuip

Normaal gesproken weet Klaas-Jan Huntelaar, de spits van Ajax, niet hoe hij gaat juichen als hij heeft gescoord. In de Klassieker tegen Feyenoord eind oktober was dit echter anders. Toen had hij vooraf al bedacht hoe hij zou juichen bij een goal tegen de ploeg uit Rotterdam. Ajax wist het duel tegen de rivaal met 1-4 te winnen en Huntelaar scoorde de 0-1.

Huntelaar (34) zegt tegen Santos: ‘Eigenlijk bedenk ik nooit van tevoren hoe ik juich. Oké, alleen die laatste keer tegen Feyenoord, toen ik het Ajax-embleem kuste na mijn doelpunt, had ik dat eerlijk gezegd wel gedaan. Voor mij is De Kuip gevoelsmatig de mooiste plek om te scoren. Om te juichen tussen de gegooide bierglazen, middelvingers en agressieve blikken. Het contrast tussen vreugde en agressie is superscherp, dus mooi.’



De goaltjesdief heeft verder mooie woorden over voor spitsen die niet uitbundig juichen. ‘Marco Van Basten maakte vaak alleen een hupje, Alan Shearer stak twee armen in de lucht, de Braziliaan Ronaldo alleen een vingertje. Thierry Henry juichte door te knikken naar de fans met een blik van: ik heb het weer gedaan.’

