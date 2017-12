Southampton verliest van Chelsea maar gaat mooi ten onder

Chelsea heeft zaterdagavond gewonnen in de Premier League van Southampton. Antonio Conte mag achteraf niet heel erg tevreden zijn; de wedstrijd was namelijk erg matig met enkele mooie kansen aan beide kanten.

Chelsea begon al vroeg in de wedstrijd aan een soort ‘kansenparade’ tegenover Mauricio Pellegrino maar het mocht niet baten. De Braziliaanse Willian liet zien dat hij het wel in zich had om The Blues op sleeptouw te nemen wanneer Eden Hazard dat niet doet en via de Braziliaan kwamen er meerdere kansen echter zat keeper Fraser Forster er telkens bovenop en kregen ze de bal er maar niet in. Kans na kans volgde in de eerste helft maar het was nog niet de wedstrijd waar de fans in het stadion op hadden gehoopt. Tiemoué Bakayoko had enkele mooie schoten maar ook hij kon wederom niet overtuigen, de verdediging van Chelsea stond regelmatig te slapen en daarvan konden spelers ook profiteren. Thibaut Courtois kon echter telkens net op tijd ingrijpen.

Net voor rust haalt Maya Yoshida van Southampton een Blue neer wat resulteert in een vrije trap. Die moet je natuurlijk niet geven aan Marcos Alonso want dat is zijn specialiteit en ook nu was het weer raak; de speler laat de bal om de muur heen zeilen en in de hoek weet ook Forster geen raad meer met de bal, net voor rust dus alsnog 1-0 Chelsea.

Na de rust hoopte Southampton op wat kansen maar dat kwam niet goed op gang. Southampton besloot dan ook aanvaller Manolo Gabbiadini eraf te halen en de welbekende Charlie Austin erin te doen. Dat leek best goed te gaan want The Saints hadden direct diverse kansen. Toch stuitte de speler telkens weer op Courtois en anders wel de zes andere spelers van Chelsea die op de eigen helft stonden. Het was aanvallend in de tweede helft niet bepaald mooi spel maar het ging dan ook om het resultaat voor de Italiaanse Chelsea-coach. In de slotminuten probeerde Chelsea nog met tijdrekken kansen van Southampton op slot te gooien, echter werd er vanuit het uitvak luid gefloten en kreeg de scheidsrechter er ook enorm last van.

Eindstand dus 1-0 in het Premier League-duel en er mag wel gezegd worden dat dit één van de mindere wedstrijden was van dit weekend. Chelsea komt dus op gelijke hoogte met Manchester United, wat een wedstrijd minder heeft gespeeld en nog moet aantreden tegen West Bromwich Albion. Nummer één Manchester City speelt zaterdagavond tegen Tottenham Hotspur in een belangrijk titelduel.

