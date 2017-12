NAC heeft een kleine week na de onbezonne actie van de doelman gereageerd op Verbeek.

Vervolg: NAC stuurt bloemen naar Verbeek en Twente voor blessure Slagveer

Verbeek was woest na de doldwaze actie van de doelman van NAC, die Luciano Slagveer blesseerde. De kick die Bertrams uitdeelde aan Slagveer, kost de middenvelder een lange blessure, waardoor Verbeek woest reageerde voor de camera's van FOX Sports vorige week.

Waar Verbeek vooral boos is op de reactie van de NAC aanhang, 'Van de trainer (Stijn Vreven, red.) verwacht ik niets, maar we hebben ook niks van de club vernomen. Luciano werd tijdens zijn aftocht bekogeld met ijsballen. Niemand die er wat aan deed. Ongehoord. Dit heeft niets met normen en waarden te maken.'

Waar NAC een update geeft en reageert op Verbeek, kan de club zich niet vinden in de woordkeuze die de oefenmeester van FC Twente liet horen. Toch is NAC de kwaadste niet en heeft het een manier gevonden om FC Twente tegemoet te komen. 'Bloemen gestuurd naar Slagveer, officieel excuses gemaakt aan directie FC Twente, Bertrams contact gezocht met Slagveer voor excuus en forse schorsing geaccepteerd plus Supporters aangesproken op gedrag.'

NAC stuurt bloemen naar Verbeek en Twente voor blessure Slagveer

Een korte samenvatting: NAC heeft een kleine week na de onbezonne actie van de doelman gereageerd op Verbeek..