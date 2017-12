Labyad: Het raakt me, maar ga er niet dood van als ik hier vertrek

Zakaria Labyad wordt de laatste weken genoemd bij Nederlandse topclubs, waar de middenvelder van FC Utrecht aast op een transfer.

Zakaria Labyad heeft een verleden bij PSV en zou daar terug kunnen komen, al worden topclubs als Ajax en Feyenoord ook genoemd als volgende club. Labyad erkent wel dat een vertrek bij FC Utrecht hem zwaar zal vallen, maar dat hij een transfer in de winter hem geen traan zal doen laten.

In gesprek met de NOS laat Labyad weten: 'Binnen FC Utrecht weet iedereen dat ik mijn ambities heb. Natuurlijk is het altijd een moeilijke keuze om Utrecht te verlaten, omdat dit de club is in de stad waar ik geboren ben. Als kleine jongen is het altijd je droom om voor FC Utrecht te spelen. Maar wat is clubliefde? Ik zal niet doodgaan als ik hier vertrek.'

Waar FC Utrecht trainer Eric Ten Hag hoopt dat Labyad nog tot minimaal de zomer blijft bij de Domstedelingen, 'Dat klinkt zo denigrerend naar de rest, en zo moet je dat dus ook niet brengen. Zo zou je dus ook kunnen zeggen dat Ronaldo te goed is voor Real Madrid en Messi te goed voor Barcelona. Maar ze kunnen alleen maar uitblinken als het team goed functioneert. Niemand is groter dan de club. Dat geldt ook voor Zakaria Labyad. Maar dat het een geweldige speler voor ons is en dat de fans enorm van hem genieten, dat is wel duidelijk.'

