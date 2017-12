Oud Ajacied Demy de Zeeuw wordt genoemd bij Ajax, de middenvelder zou de functie van Edwin van der Sar kunnen invullen als Algemeen Directeur.

De oud middenvelder boekt momenteel grote successen met zijn kledingmerk Balr en wil daarmee de VS veroveren. Maar de oud speler van de Amsterdammers sluit niet uit dat hij in de toekomst weer bij een club werkzaam zal zijn. In het Parool laat De Zeeuw weten dat een dergelijke rol bij Ajax wel op zijn lijf geschreven staat, 'Ik denk dat ik dat best zou kunnen worden.'

'Het is een functie die echt bij me zou passen. Het lijkt me hartstikke mooi om elke dag bezig te zijn met zo'n club, sponsoren te zoeken en trips naar Azië te maken om grote deals te sluiten.'

Waar Demy de Zeeuw nog genoeg ontwikkelingskansen ziet gebied van marketinggebied, 'Ze zouden veel meer het voorbeeld van PSG moeten volgen. Die club werkt samen met heel grote merken. Dan weer zijn ze een kledingmerk, een andere keer brengen ze een PSG-auto op de markt. Ze zijn heel gericht als merk bezig. Ajax heeft alleen de fanshop, terwijl er zo veel meer mogelijkheden zijn. Een hotel zou bijvoorbeeld al heel wat zijn. Er is nu tegenover de Arena een nieuw hotel geopend. Dat had natuurlijk een Ajaxhotel moeten worden.'

De Zeeuw ziet zichzelf wel bij Ajax werken in de toekomst

