Waar bij FC Barcelona niemand wat snapte van de overstap van Neymar naar PSG, spreekt verdediger Gerard Piqué over de veelbesproken transfer van de Braziliaan.

Vervolg: Gerard Piqué: 'Vertrek Neymar deed me pijn, maar hij wil de Gouden Bal'

In een interview met The Telegraph liet de verdediger weten: 'Als je alles geeft voor een club, onderhoud je relaties en maak je vrienden. Mijn band met Neymar is erg sterk, Maar het deed de club wel echt zeer toen hij vertrok.'

Eerder liet Pique op zijn Instagram account nog weten dat Neymar zou blijven, maar de overstap van de Braziliaan vindt hij dan ook allerminst vreemd. 'Als een vriend kan ik zijn keuze en beweegredenen begrijpen. Ik probeerde eerlijk tegen hem te zijn. Als Barcelona-fan doet het zeer. Ik snap dat sommige Barça-fans teleurgesteld zijn over de manier waarop hij wegging, maar het is erg lastig voor een speler om je hele carrière voor één club te spelen.'

Dat Neymar als held werd ontvangen in Parijs ontging ook Neymar niet, die ziet dat hij daar geen last heeft van spelers die hoger dan zijn hem (zoals Messi bij FC Barcelona red.). 'Neymar wilde de Ballon d'Or winnen, dus ik denk dat het logisch is dat hij naar Parijs vertrok. Daar zal hij de grote man zijn.'

