Keizer over AZ: Ziet er heel goed uit

Ajax-trainer Marcel Keizer krijgt het bij Ajax steeds beter onder controle en kan zondag goede zaken doen op bezoek bij AZ. Ajax en AZ hebben momenteel allebei evenveel punten en staan vijf punten achter op de koploper PSV.

Keizer is vol lof over AZ. ‘Het ziet er heel goed uit, ik vind dat ze een lekker seizoen draaien. Ik heb niet alle wedstrijden van AZ rechtstreeks gevolgd, maar hun spel lijkt het meeste op dat wat ik ook graag wil spelen. Ik zie bij AZ dezelfde principes als bij Ajax, bij PEC Zwolle trouwens ook’, zei Keizer, geciteerd door Ajax Life.



‘AZ speelt met veel variatie van achteruit, op een manier die je in Nederland niet vaak ziet. De backs staan hoog, meestal aan de binnenkant. AZ geeft druk als team, staat compact en de verdediging sluit het spel snel op’, vervolgde Keizer, die denkt dat het alle kanten op kan gaan.



‘Ik verwacht een leuke wedstrijd omdat AZ en Ajax ploegen zijn die leuk voetbal willen spelen. Dit levert een ander wedstrijdbeeld op dan tijdens onze laatste twee thuisduels, maar een van beide ploegen kan best teruggedrongen worden zonder dat het de bedoeling is. Als ons dat gebeurt, moeten we dicht bij elkaar blijven en er voetballend proberen uit te komen’, aldus Keizer.

