Advocaat ziet in Ruud Gullit nieuwe bondscoach

Volgens de onlangs als bondscoach van het Nederlands elftal afgezwaaide Dick Advocaat zou Ruud Gullit een goede opvolger van hem zijn. Advocaat was de laatste zeven maanden bondscoach van Nederland en Gullit was in die periode zijn assistent-trainer. Gullit heeft een goede indruk gemaakt op Advocaat.

“We vergeten dat Ruud Gullit in het buitenland een geweldige naam heeft. Hij heeft een enorme uitstraling. We hebben zeven wedstrijden samen gedaan. Hij was er echt mee bezig, hij belde vaak op en dat soort dingen en ook met de spelers…”, vertelde Advocaat bij [i]Voetbal Inside[/i]. Advocaat is wel van mening dat Gullit een goede technische staf nodig heeft om te slagen als bondscoach.



“Ik denk dat Gullit, met een uitstekende staf om zich heen, een uitstekende coach is. Ik hoef dit niet te zeggen. Ik zeg dit omdat ik het meen. Ik ga niet iets zeggen omdat iemand iets tegen me zegt. Ik voel gewoon dat het een goede coach is. Hoe hij zich de laatste zeven maanden met het elftal heeft bezig gehouden… Dat vond ik zeer positief”, aldus Advocaat over de oud-topspeler, die eerder trainer was van onder meer Newcastle United, Feyenoord, Los Angeles Galaxy en Terek Grozny.

