Voorbeschouwing: Sparta - Feyenoord

De Rotterdamse derby staat zondag op het programma, het kleine broertje Sparta ontvangt grotere broer Feyenoord.

Voor Sparta is het zaak om niet nog verder af te haken bij de rest, de ploeg van Pastoor staat onder de rode streep en is alleen op doelsaldo hekkensluiter Roda JC Voor. Toch heeft Pastoor het goed voor elkaar en speelt Sparta met tijd en wijlen goed voetbal, maar krijgt het keer op keer de deksel op haar neus.

De laatste zeven duels wist Sparta slechts een keer de volle buit te pakken op het Kasteel, terwijl de laatste drie duels in de Eredvisie allemaal verloren gingen. (FC Utrecht (1-3) en PSV (1-0) ging Sparta deze week onderuit op bezoek bij Heracles Almelo: 3-2).

Toch staat iedereen het duel van vorig seizoen nog op het netvlies, toen Sparta wist te winnen van het grotere broertje Feyenoord. Sparta heeft ook in de gaten dat Feyenoord niet in beste doen en is en ruikt kansen. Met deze 11 namen gaat Pastoor het veld in: Kortsmit; Holst, Fischer, Breuer, Floranus; Sanusi, Goodwin, Dougall; Duarte, Mühren, Proschwitz.

Feyenoord gaat dit seizoen niet zoals gedacht, de ploeg is ver gezakt ten opzichte van het kampioensjaar en staat met 26 punten slechts op de 7e plek in de Eredivisie. De achterstand op koploper PSV is 14 punten en op rivaal Ajax al 9.

Het woord landstitel is dan ook verboden bij de Feyenoorders, die zich richten op het bekertoernooi dit seizoen, waar minder voorrondes gespeeld moeten worden richting Europees voetbal. Feyenoord wist afgelopen week niet verder te komen dan 1-1 tegen SC Heerenveen, waar het voetbal heel moeizaam ging. Feyenoord mist de creativiteit op het middenveld, 'We hebben wel creativiteit, maar niet de vorm. Ik geloof dat we tegen Heerenveen dertien doelpogingen hadden, waarvan vijf op goal. We komen er wel, maar we scoren niet makkelijk,' aldus Gio.

De opstelling van Feyenoord: Jones; St. Juste, Tapia, Van Beek, Malacia; El Ahmadi, Amrabat, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson.

