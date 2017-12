Voorbeschouwing: PSV - ADO Den Haag

Voor PSV is het een zwarte week geweest in alle opzichten, er werd vorig weekend met 3-0 verloren van rivaal Ajax. Daar komt ook nog eens de midweekse wedstrijd in Groningen bij waar niet werd gewonnen.

PSV verspeelde zo hele dure punten en leverde in een week tijd maarliefst 5 punten in, waardoor de voorsprong op rivaal Ajax is geslonken van 10 naar 5 punten. De Eindhovenaren zijn er dus op gebrand te winnen van ADO zaterdagavond, maar de bezoekers zullen zich niet zonder slag of stoot neerleggen bij verlies. De ploeg van Groenendijk wist haar laatste twee duels wel te winnen en komt naar Eindhoven om niet te verliezen.

✨ MATCHDAY! ✨



Will PSV beat ADO Den Haag tonight? Kick-off at 07.45 PM in the Philips Stadium. Come on PSV! 🔴⚪️#PSVADO pic.twitter.com/wMVYfRH6K3 — PSV International (@psveindhoven) December 16, 2017

Voor PSV waren het de eerste 14 wedstrijden slechts een verliespartij op bezoek bij SC Heerenveen, waar het geluk steeds aan de kant van de roodwitten stond. Maar de angst is weer in de ploeg van Cocu geslopen, waar vorige week een gevoelige tik werd uitgedeeld door rivaal Ajax. Daar komt ook nog eens de remise bij in en tegen FC Groningen, waar de Eindhovenaren een riante voorsprong van 1-3 zomaar uit handen gaven.

Voor Cocu en de zijnen is er alles bij om de laatste twee competitiewedstrijden te winnen, waar zaterdagavond eerst het thuisduel tegen ADO wacht. De ploeg wordt normaliter aan gort gespeeld in Eindhoven, maar hoe de selectie er nu onder staat is nog maar de vraag. Volgende week wacht nog het thuisduel tegen Vitesse, waar de voorsprong van 5 punten toch moet worden behouden voordat de winterstop wordt ingetreden.

Cocu had tegen FC Groningen weer een andere opstelling uit de hoge hoed getoverd, waar hij tegen ADO met deze 11 namen gaat beginnen: Zoet; Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Brenet; Van Ginkel, Ramselaar, Hendrix; Bergwijn, de Jong, Lozano.

Björn Kuipers is de scheidsrechter bij PSV - ADO Den Haag | https://t.co/cCmokZSSwX pic.twitter.com/UQxTqHNGLD — ADO Den Haag 🔰 (@ADODenHaag) December 14, 2017

Bij ADO zit het wel goed, de ploeg won de afgelopen week twee keer met dezelfde cijfers. Er werd met 3-2 gewonnen van FC Twente vorig weekend, terwijl midweeks van Roda JC werd gewonnen met dezelfde cijfers. Groenendijk en de zijne staan nu stevig in het linkerrijtje, waar al stiekem wordt gekeken omhoog. 'Wij kijken naar het rechterrijtje, want wij zijn niet beter dan de ploegen in het rechterrijtje. Het is belangrijk om nederig te blijven,' aldus trainer Groenendijk.

Maar mocht ADO niet weten te winnen in Eindhoven, is het alweer terug in het rechterrijtje, al hebben de Hagenezen niets te verliezen op bezoek bij PSV blikt Immers vast vooruit: 'We hebben daar echt helemaal niks te verliezen. PSV-uit is voor ons altijd lastig. Ik heb daar altijd op mijn kloten gekregen, 6-0, 4-0, 3-0. Het is altijd lastig en ze staan nu dik bovenaan.'

Met deze 11 namen begint ADO aan het treffen met PSV: Zwinkels; Ebuehi, Meißner, Bakker, Meijers; El Khayati, Immers, Gorter; Becker, Johnsen, Hooi.

