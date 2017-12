Chelsea FC aast op Technisch Manager Marcel Brands van PSV

Marcel Brands vertrekt mogelijk op korte termijn als technisch manager van PSV. Volgens De Telegraaf heeft Chelsea interesse in Brands, die in Londen Michael Emenalo moet opvolgen. Emenalo vertrok afgelopen zomer naar AS Monaco, waar hij nu technisch directeur is.

Chelsea heeft echter meerdere kandidaten in beeld, maar het moet nog een definitieve keuze maken over wie Emenalo gaat opvolgen. Emenalo had bij Chelsea een belangrijke rol en de Nigeriaanse oud-speler was ook het aanspreekpunt voor de clubs waaraan Chelsea spelers onderbracht, zoals Vitesse. Brands heeft echter veel ervaring en oog voor talenten.



Verder hebben Chelsea en PSV een goede band. Zo was Guus Hiddink trainer bij zowel PSV als Chelsea en is hij nog steeds adviseur van Chelsea-eigenaar Roman Abramovich. Meesterscout Piet de Visser, van 1993 tot 2005 scout van PSV, is nu al jaren scout van Chelsea en raadde al diverse PSV-spelers aan. Dit seizoen speelt Marco van Ginkel op huurbasis in Eindhoven en eerder huurde PSV ook al Jeffrey Bruma van Chelsea. Door die huurperiodes heeft Brands veel contact gehad met de leiding van Chelsea.



Brands was verder succesvol met de transfers van onder meer Memphis Depay, Georgino Wijnaldum en Davy Pröpper naar Engeland. Verder werden onder meer Dries Mertens en Kevin Strootman voor grote bedragen verkocht aan Italiaanse clubs. Franks Arnesen kan Brands mogelijk opvolgen. Arsenan zit in de raad van commissarissen en neemt de voetbalzaken voor zijn rekening.

