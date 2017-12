Aankomende winter gaat het transferwindow in Europa weer open, waar ook Mourinho de vraag kreeg voorgelegd of hij bereid is te verkopen.

Vervolg: Mourinho: 'Iedere speler heeft zijn prijs, dus ik zou geen nee zeggen'

'Voor de goede prijs,' aldus de Portugees. 'Dat is mijn aanpak als manager. Ik denk dat elke speler zijn prijs heeft.'

'Als een speler niet gelukkig is, een transferverzoek indient en er komt een bod dat wij goed vinden, zou ik nooit nee zeggen. Zoals bij Memphis Depay en Morgan Schneiderlin,' aldus Mourinho die terugblikt op de vorige wintereditie van Manchester United.

'Ik ben geen grote fan van de wintertransferperiode. Maar soms zijn er situaties waarin je voor bepaalde spelers je kans moet grijpen, omdat je ze anders misloopt. Ik koop niet graag een speler in januari, maar als je hem in juni of juli toch zou halen en je kunt hem een paar maanden eerder al vastleggen, dan ben ik daar wel voor.'

