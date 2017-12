De FIFA baas Infantino heeft er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat Fenerbahce met een lage straf te maken krijgt na het omkopingsschandaal.

Vervolg: Infantino hielp Fenerbahce in 2012 aan lagere straf na omkopingsschandaal

Dit was in het seizoen 2011/2012, toen Infantino nog secretatis generaal was van de UEFA. Hiermee komt het onderzoeksplatform Follow the Money vrijdag. FtM beschikt over een briefwisseling waarin blijkt dat Infantino akkoord gaat met een lagere straf voor de Turkse grootmacht, die eigenlijk hoger was voorgeschreven.

Destijds werden zes topfunctionarissen van Fenerbahçe opgepakt na het omkopingsschandaal, waar toentertijd de UEFA nog liet weten: 'zich gedurende lange tijd heeft beziggehouden met zeer ernstige en vergaande matchfixing-activiteiten.'

De nummer 2 van dat seizoen, Trabzonspor, is nog steeds in gevecht dat Fenerbahce de landstitel moet afgeven van dat seizoen.

