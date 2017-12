De verdediger Wöber heeft schade opgelopen aan de binnenband van zijn rechterknie, die hem tot minimaal de winterstop aan de kant houdt bij de Amsterdammers.

Ajax meldt vrijdag zelf dat onderzoek in het ziekenhuis vrijdag uitwees dat Wöber beperkte schade heeft overgehouden aan de binnenband van zijn rechterknie. Daar waar de Oostenrijker in het duel met Excelsior van jl donderdag per brancard van het veld werd gedragen.

De verdediger komt dit kalenderjaar in ieder geval niet meer in actie voor Ajax, wat hem dus tot de aftrap van de tweede seizoenshelft moet missen. Het uitduel tegen AZ en FC Utrecht (beker) gaan aan hem voorbij, evenals het thuisduel tegen Willem II.

Ajax moet Wöber missen tot aan winterstop na schade aan band rechterknie

