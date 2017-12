Cocu vraagt supporters om steun in thuisduel tegen ADO Den Haag

Aankomende zaterdag neemt PSV het op tegen ADO Den Haag in het thuisduel, waar de Eindhovenaren de zure nasmaak van Ajax en FC Groningen willen wegspoelen.

Trainer Philip Cocu heeft een beroep gedaan op de supporters van PSV, op de clubwebsite valt te lezen: 'We hebben ze nodig en zoals wij ze kennen, zullen ze er ook staan voor ons. Dat maakt indruk op tegenstanders en helpt tegelijkertijd het elftal. Zo kunnen wij met goed voetbal ons proberen te herstellen.'

Cocu laat ook weten dat het verlies tegen Ajax en de puntendeling tegen FC Groningen hard aankomen. 'Verliezen kan een keer, zeker in een topwedstrijd, maar daarna moet je een reactie geven. Dat hebben we gedeeltelijk gedaan.'

'In de eerste helft tegen FC Groningen was het voetballend veel beter dan tegen Ajax, Helaas bezweken we in de eindfase toen zij logischerwijs meer risico gingen nemen. De bal viel voor ons net verkeerd. Een aantal keer is dat andersom geweest. Het is heel belangrijk om zaterdag te reageren met een overwinning.'

