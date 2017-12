Waar Ajax aankomend weekend tegen AZ aantreed, zal Marcel Keizer flink moeten puzzelen wanneer het aankomt op zijn defensie.

Vervolg: De Ligt: 'Heb vertrouwen in defensieve invallers tegen AZ'

Alleen Matthijs de Ligt lijkt de gebruikelijke vaste waarde van Keizer, die het voor de rest moet doen met invallers. Toch heeft De Ligt vertrouwen in de puzzell die Keizer gaat leggen laat hij weten tegenover VI. 'ondag moeten we de week passend afsluiten. We hebben het gat met PSV verkleind tot vijf punten en AZ is een concurrent. In Alkmaar willen we geen averij oplopen. In de jongens die er wel zijn, is veel vertrouwen. Gisteren was het ook lekker om met Mitchell Dijks samen te spelen, en met Deyovaisio Zeefuik heb ik ook al vaker samen gespeeld.'

'Makkelijk zal het niet worden, ze hebben een hele goede ploeg, Het is echt een team, dat stralen ze ook uit, als collectief zijn ze sterk. Wij zijn op dat vlak ook groeiende en hebben daarbij meer individuele kwaliteiten. Dat moet zich zondag vertalen in een zege,' aldus de achtienjarige De Ligt.

Waar De Ligt bij Ajax inmiddels een vaste waarde is, heeft ook AZ het nodige talent rondlopen. 'In de jeugd speelde ik tegen Calvin Stengs, die helaas geblesseerd is, Teun Koopmeiners en Guus Til. Het is mooi om te zien dat ze als talenten het ook goed doen in het eerste elftal.'

