KNVB schept duidelijkheid voor ADO: In categorie 2

De KNVB heeft vrijdag duidelijkheid geschept voor vele ploegen, zoals ADO Den Haag. De club weet nu dat het in categorie 2 is geplaatst.

Afgelopen zomer werd ADO niet door de KNVB meegenomen in de indeling door het lang getreuzel van United Vansen. Maar die situatie is nu hersteld, waardoor de KNVB de club uit Den Haag in een veilige haven kan loodsen en in categorie 2 heeft geplaatst.

ADO Den Haag heeft nu een positief werkkapitaal én dat het garantievermogen is gegroeid naar 4,3 miljoen. Hiermee lijkt ADO Den Haag een positieve stap te hebben gezet naar de toekomst, al heeft de club nog steeds geen raad van commissarissen.

Iets wat op korte termijn ook nog moet worden bewerkstelligd.

