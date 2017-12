Cocu: Drie keer op rij geen winst is absoluut geen optie

Cocu zag in aanloop naar het thuisduel met ADO Den Haag afgelopen woensdag zijn ploeg een riante voorsprong uit handen geven.

Waar PSV opnieuw punten liet liggen na het bij Ajax ook een zeperd had gekregen, vindt Cocu dat zijn ploeg veel anders voor de dag kwam tegen de Amsterdammers als tegen FC Groningen. 'Voetballend gezien was het al veel beter in Groningen', aldus de trainer. 'Ik had die reactie ook wel verwacht na het duel met Ajax. Ik vind echt dat we tot de eindfase toe hebben gedomineerd. Pas in de absolute slotfase werd het echt chaotisch en gingen we sneller achteruit lopen. Nu hebben wij een tikkie gekregen, maar we hebben ook wel eens in de slotseconde gewonnen.'

Wisselbeleid en defensieve inzet

Cocu is van mening dat hij tegen Ajax niet te defensief is begonnen of tegen FC Groningen verkeerd heeft gewisseld. 'We weten allemaal toch hoe het werkt', lacht Cocu. 'Als we een goed resultaat tegen Ajax hadden gehaald, had ik het tactisch goed gedaan. Nu is er kritiek. Dat snap ik heel goed, want wij waren ook niet tevreden over die wedstrijden. Maar laf, dat gaat me echt veel te ver. En mijn wissels tegen Groningen hoef ik toch niet te verdedigen. We hebben geprobeerd de 4-2 te maken, maar als dat niet lukt, moet je de overwinning over de streep trekken. Pas in de allerlaatste fase heb ik de aanvallers gewisseld. Steven (Bergwijn, red.) zat er toen ook echt doorheen.'

Cocu over PSV in aanloop naar ADO-thuis: ons laf noemen gaat wel erg ver. Zie: https://t.co/xWsGh5lBXw — Rik Elfrink (@RikElfrink) December 15, 2017

Winst om angst te overwinnen

Bij PSV is iedereen er nu aan gebaat om weer de volle winst, waar het normaliter tegen ADO Den Haag thuis geen probleem mag zijn. De media vroeg Cocu ook hoe de angst die nu in de ploeg zit eruit gehaald kan worden, 'Ik vind angst een iets te groot woord, maar je krijgt het eruit door een goed resultaat te halen. Je moet nooit denken in termen als: stel dat het weer misgaat….Als je dat gaat doen kom je nooit tot grote prestaties. We spelen nog drie thuiswedstrijden en we hebben een mooie voorsprong. Met de steun van het publiek willen we drie keer winnen, het gat niet kleiner laten worden en misschien dat het dat het wel groter wordt.'

