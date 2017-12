Giovanni van Bronckhorst maakt er geen geheim van dat aan de Roda JC uitgeleende Simon Gustafson wel eens kan terugkeren deze winter.

Waar Simon Gustafson dit seizoen wordt uitgeleend aan het Limburgse Roda JC, heeft Feyenoord de optie om hem in de winterstop terug te halen naar Rotterdam. In gesprek met RTV Reijnmond laat de oefenmeester van de regerend landskampioen weten: 'Hij heeft in het contract staan dat we hem in de winter terug kunnen halen van Roda JC. Dat is mogelijk.

'We hebben niet voor niks die clausule in het contract. Na de eerste seizoenshelft zullen we daarover gaan praten en uiteindelijk een beslissing nemen of we die optie gaan lichten,' aldus Gio die tevreden terugkijjkt naar de ontwikkeling van Gustafson. 'Gustafson heeft de kwaliteiten. Vorig jaar heeft hij weinig gespeeld. Het is goed voor hem en ons dat hij nu bij Roda JC speelt.'

Feyenoord denkt eraan om Gustafson terug te halen van Roda JC

