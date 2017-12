Donderdagavond was Ajax met 3-1 te sterk voor Excelsior, waar Hakim Ziyech eindelijk weer eens het publiek mocht laten juichen na het benutten van een vrije trap.

Vervolg: Ziyech snoert thuispubliek de mond met binnenschieten vrije trap tegen Excelsior

Na afloop van de 3-1 zege kon Hakim Ziyech wel lachen om de situatie van het thuispubliek, waar de middenvelder de afgelopen tijd bakken van kritiek kreeg te verwerken na zijn matige spel.

'Maar nu hoorde ik ze weer juichen. En dat was niet eens toen ik scoorde. Het is een beetje hypocriet, al kan ik er ook wel om lachen. Dat is voetbal. Zo werkt het, daar doe je verder weinig aan,' aldus Ziyech in gesprek met FOX Sports.

Na 49 mislukte vrije trappen, ging de 50e tegen Excelsior wel tegen de touwen. 'Het heeft lang geduurd. Het was genoeg geweest. Je wil altijd beslissend zijn.De laatste tijd was dat vooral met assists in plaats van goals. Ik ben blij dat ik nu weer een keer gescoord heb. Al had ik geluk dat de muur opsprong bij mijn vrije trap, want ik raakte hem niet helemaal goed.'

Nadat PSV eerder al punten verspeelde tegen FC Groningen, heeft Ziyech nog altijd hoop in de landstitell dit seizoen, 'We wisten dat de concurrenten punten hadden laten liggen, dus dit was de ideale gelegenheid om in te lopen. Toen we PSVv versloegen wist ik al dat titelstrijd weer open lag, maar nu ligt hij helemaal open. Toch staan we nog vijf punten achter en hebben we niets in eigen hand. We hebben nog flink wat werk te verrichten.'

