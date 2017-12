Winters vertrek Andre Onana absoluut niet bespreekbaar

Waar de interesse in Ajax doelman Andre Onana met de week toeneemt, heeft Marc Overmars een duidelijk signaal afgegeven.

Overmars heeft zaakwaarnemer Albert Botines laten weten dat een winters vertrek van Onana in principe niet te bespreken is. 'Marc zei dat Ajax hem minimaal tot de zomer van 2019 wil houden,' laat de zaakwaarnemer van Onana weten. 'Maar we weten allemaal hoe het werkt. Als er een superbod komt dat voor iedereen goed is, kan het weer anders zijn.'

Onana heeft het naar zijn zin bij Ajax laat de Spaanse zaakwaarnemer weten, het contract van Onana loopt nog door tot medio 2021 bij de Amsterdammers.

