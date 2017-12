Argentijnse centraal verdediger Magallan genoemd bij Ajax

In de Argentijnse media valt vrijdag te lezen dat Ajax een akkoord heeft bereikt met Lisandro Magallan van Boca Juniors.

Waar de Argentijnse media vrijdag vol lof zijn over de overstap van centraal verdediger Lisandro Magallan van Boca Juniors naar Ajax, lijkt het nog niet 100% in kannen en kruiken. Mocht Ajax het eens worden over de transfersom, moet het zelf ook nog een akkoord weten te bereiken met Lisandro Magallan .

Mocht dat allemaal lukken, zal Lisandro Magallan pas in de zomer van 2018 bij de Amsterdammers aansluiten. De Argentijn Lisandro Magallan maakte dit seizoen nog geen enkele minuut voor Boca Juniors, waar hij te boek staat als fysiek sterke verdediger.

