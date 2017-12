Ajax en Frenkie de Jong door tot medio 2022

Marc Overmars van Ajax laat vrijdag weten dat er een mondeling akkoord is met Frenkie de Jong, waar de jongeling zijn contract verlengt in Amsterdam.

Overmars en Ajax hebben de prioriteit om pareltjes langer aan de club te verbinden, zo moeten Kluivert en De Jong snel bijtekenen in Amsterdam. Waar Frenkie de Jong en Ajax een mondeling akkoord hebben over een contractverlenging, waardoor de jongeling tot medio 2022 in de hoofdstad blijfjt voetballen.

Ajax heeft de Oranje international (Jong red.) al een riant voorstel gedaan voor een contractverlenging, Het contract wat met terugwerkende kracht op 1 juli ingaat en loopt tot medio 2022 zal spoedig worden voorzien van een handtekening.

Het salaris zal stapsgewijs op de Ajax manier oplopen tot het maximum van het plafond van de Amsterdammers.

