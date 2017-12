Ajax trainer Keizer kijkt vooruit naar het komende weekend, waar voor de Amsterdammers het uitduel tegen AZ op het programma staat.

Vervolg: Keizer ziet overeenkomsten met zijn Ajax en AZ

Op de persconferentie vrijdag liet de oefenmeester van Ajax weten: 'Ze hebben een heel goed eerste seizoenshelft achter de rug. We staan gelijk in punten dus dan heb je het over een topper.' Waar de oefenmeester buitenom dat nog meer gelijkenissen ziet.

'Er zitten in hun systeem zeker principes die wij ook hanteren. Het snel opsluiten van de achterhoede en de variatie in de opbouw. Dat ziet er als team gewoon heel goed uit, als ik het zo van een afstandje bekijk. Ik denk dat het een mooie wedstrijd wordt.'

Dat AZ dinsdagavond speelde en tegen PEC gelijkspeelde mag geen excuus zijn, evenmin als dat de Alkmaarders langer de tijd hebben gehad om zich te kunnen voorbereiden op het duel. 'Zij zijn fysiek in het voordeel in dat opzicht, maar wij moeten gewoon zorgen dat we klaar zijn. We moeten maximaal gemotiveerd zijn om tot een goed resultaat te komen.'

Ajax won donderdagavond tegen Excelsior, waar het gat met PSV werd verkleint naar 5 punten, maar desalniettemin mag Ajax nog niet in de polonaise lopen. 'Het is niet zo dat we van de daken hoeven te schreeuwen dat we van Excelsior hebben gewonnen. Dat is een normale overwinning, waar geen extra blijdschap bij komt kijken. Met alle respect voor Excelsior natuurlijk. Dat we positiever zijn nu het gat verkleind is, is logisch.'

Ajax zal het tegen AZ stellen zonder Veltman, die geel kreeg tegen Excelsior en dus is geschorst, 'Hij had achteraf gezien beter op zijn benen kunnen blijven staan in plaats van een tackle maken, maar het gebeurt in een fractie van een seconde. Dus dat neem ik hem niet kwalijk.'

Keizer ziet overeenkomsten met zijn Ajax en AZ

Een korte samenvatting: Ajax trainer Keizer kijkt vooruit naar het komende weekend, waar voor de Amsterdammers het uitduel tegen AZ op het programma staat..