Atlético Madrid-coach Diego Simeone heeft in een interview aan L´Equipe laten weten dat wanneer Antoine Griezmann wil vertrekken bij de club, hij zijn fiat zal geven.

Vervolg: Simeone openhartig over vertrek sterkhouder: Ik doe niet moeilijk

´Natuurlijk zal hij kunnen vertrekken, Diego Costa en Arda Turan hebben dat ook gedaan. Ik ben niet ondankbaar`, aldus de oefenmeester over een mogelijk toekomstig vertrek van de Franse spits.`

´Ik hou ervan om mijn spelers te zien groeien en als een van hen naar mij toe komt en vertelt dat hij de mogelijkheid heeft om te spelen voor een bepaalde ploeg... Als hij alles voor mij gedaan heeft, zoals een speler als Griezmann dat nu doet, dan zal ik er geen probleem van maken. Ik begrijp dat hij ook wil groeien`, besluit de 47-jarige oefenmeester.

Griezmann speelt sinds 2014 voor de Madrilenen en is onder Diego Simeone uitgegroeid tot de absolute sterspeler van het team en een van de besten ter wereld. In drie jaar tijd scoorde de blonde spits al 65 keer in 123 duels.

