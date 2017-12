Ajax nadert PSV tot op vijf punten na zege op Excelsior

Ajax heeft goede zaken gedaan in de eredivisie door met 3-1 te winnen van Excelsior. Doordat PSV gisteren met 3-3 gelijkspeelde tegen FC Groningen staan de Hoofdstedelingen nog maar vijf punten achter de koploper.

In de eerste helft wisten de Ajacieden het kwaliteitsverschil in de 23e minuut vorm te geven op het scorebord. Prima voorbereidend werk van David Neres op de rechtervleugel lag daaraan ten grondslag. De Braziliaan vond Siem de Jong die de bal feilloos achter Theo Zwarthoed schoot.

In het restant van het eerste bedrijf viel er weinig te genieten voor de Ajacieden. Een kleine tien minuten na het doelpunt van de Jong raakte Maximilian Wöber ogenschijnlijk zwaar geblesseerd aan de knie en moest per brancard het veld verlaten. In de 39e minuut pakte Joël Veltman ook nog eens zijn vijfde gele kaart van het seizoen waardoor de topper tegen AZ van aanstaand weekend aan zijn neus voorbij gaat. Tot overmaat van ramp wist Excelsior een minuut daarna via Mike van Duinen de stand gelijk te trekken.

In de tweede helft wilde Ajax snel orde op zaken stellen. Een vrije trap van Siem de Jong belande nog op de paal, maar in 57e minuut mocht Kasper Dolberg vanaf elf meter aanleggen na een handsbal van Hicham Faik. De Deen bleef ijskoud en scoorde zijn vierde treffer van het seizoen. In de slotfase maakte Hakim Ziyech middels een vrije trap aan alle Rotterdamse illusies een einde: 3-1.

Door de overwinning verkleint Ajax het gat met PSV tot vijf punten en heeft het nu evenals AZ 35 punten uit zestien wedstrijden.

