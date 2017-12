VIDEO: Siem de Jong bekroont basisplek met goal

Siem de Jong mocht donderdag door een schorsing van Lasse Schöne in de basis starten in het duel met Excelsior. Hij was direct van waarde, want hij scoorde de 1-0 door een voorzet van David Neres achter Excelsior-keeper Theo Zwarthoed te verwerken. Zie hieronder de goal.

Voor De Jong was het zijn tweede basisplek van dit seizoen.





