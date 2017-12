Recordaankoop Barça completeert groepstraining voor het eerst sinds blessure

Er schijnt voor Ousmane Dembélé weer licht aan het eind van de tunnel. De duurste aankoop uit de geschiedenis van FC Barcelona liep in september een spierscheuring op, maar werkte donderdagochtend voor het eerst na drie maanden blessureleed de groepstraining af.

Aanvankelijk werd er gedacht aan een herstelperiode van drie tot vier maanden alvorens de 20-jarige Fransman zich weer op het voetbal kon richten. Hoewel de jongeling voor ligt op schema is een rentree in dit kalenderjaar alvast uitgesloten. Naar verwachting zal de ex-speler van Borrussia Dortmund eind januari weer beschikbaar zijn voor Ernesto Valverde.

Het wegvallen van Dembélé was een behoorlijke aderlating voor de Azulgana, daar hij werd aangetrokken om de naar Paris Saint Germain vertrokken Neymar op te volgen. Desondanks heeft het FC Barcelona geen sportieve problemen opgeleverd. De Catalanen werden groepswinnaar in de Champions League en staan nog altijd bovenaan in de Primera División.

Naast Dembélé keerden ook Andrés Iniesta, Javier Mascherano en Rafinha terug op het trainingsveld. Voor het trio komt het duel van aankomende zaterdag tegen Deportivo La Coruña nog te vroeg, maar de verwachting is dat zij binnen afzienbare tijd terugkeren in de selectie van de Azulgrana.

