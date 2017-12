Justin Kluivert kan naar AC Milan, dit meldt het Italiaanse Calciomercatoweb. De linkeraanvaller van Ajax is gescout door scouts van Milan en de topclub uit Italië wil hem nu halen. Kluivert zou na dit seizoen naar Italië moeten komen. Toch worden er grote problemen verwacht in strijd om zijn handtekening en dat komt door Mino Raiola.

De zaakwaarnemer ligt overhoop met de leiding van Milan vanwege de situatie rondom keeper Gianluigi Donnarumma, waar de Nederlandse manager ook de zaakwaarnemer van is. Donnarumma verlengde in de zomer zijn aflopende contract tot medio 2021. Volgens Raiola is die overeenkomst niet rechtmatig en volgens Raiola zou het contract met terugwerkende kracht moeten worden ontbonden. Hierdoor zou Donnarumma na dit seizoen weer een vrij man zijn.



De zeer invloedrijke Raiola, die ook onder meer Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba begeleid, vindt dat de achttienjarige Donnarumma onder druk is gezet door Milan om te tekenen. Ook zouden er een paar zaken niet goed zijn gegaan bij het tekenen van het contract. Real Madrid en Paris Saint-Germain zouden interesse hebben in de keeper, waardoor de eis van Raiola er vooral op gericht is om geld te verdienen. Mocht het contract inderdaad niet geldig zijn, dan is Donnarumma na dit seizoen een vrij man. Als hij transfervrij is kunnen hij en Raiola flinke tekengelden en commissies binnenhalen.



Milan vreest dat deze situatie ervoor zorgt dat het een moeilijke opgave wordt om Kluivert te halen. De kans bestaat dat de deal niet doorgaat, hiervoor wordt gevreesd bij Milan volgens Calciomercatoweb. Milan wil Kluivert echter zeer graag hebben. De achttienjarige aanvaller werd afgelopen zondag in het duel met PSV (3-0 winst voor Ajax) ook nog bekeken door scouts van Milan, dat nu snel wil handelen om zo andere clubs die interesse hebben te verslaan. Kluivert heeft nog een contract tot en met 2019 in Amsterdam.



AX Milan wil Kluivert, maar Raiola kan voor problemen zorgen

