Maximilian Wöber verrast bij Ajax: 'Had ik niet verwacht'

De Oostenrijker Maximilian Wöber verdedigt sinds afgelopen zomer het shirt van Ajax, dat hem toen voor miljoenen kocht van Rapid Wien. Sinds zijn komst is Wöber snel uitgegroeid tot basisspeler. Hij speelde inmiddels twaalf competitieduels, al viel hij donderdag in het duel met Excelsior wel geblesseerd uit.

‘Ik had natuurlijk niet verwacht dat alles zo snel zou gaan. Dat ik mijn eerste wedstrijden al zou spelen en dat het zo goed zou gaan. Ik ben daar zelf een beetje over verbaasd, maar ik weet wat ik kan. Ik denk dat ik het de laatste wedstrijden laat zien en daarmee heb ik heb het denk ook wel verdiend’, meldt Wöber tegen Ajax TV.



Wöber heeft het ook goed naar zijn zin in Amsterdam omdat de Ajax-spelers hem helpen. ‘Ze doen veel met me, helpen me veel en brengen me dagelijks naar de training’, aldus Wöber, die op Nederlandse les zit. ‘Ik versta alles, ook wat de trainer zegt, maar het is moeilijk voor mij om de taal te spreken. Maar in het restaurant kan ik al iets bestellen.’

