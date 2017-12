'Clasie brengt hetzelfde als Nakamba, maar is een betere voetballer'

Komende zondag staat de Belgische topper tussen Club Brugge en Anderlecht op het programma. Club-trainer Ivan Leko heeft bijna een zo goed als fitte selectie en moet enkele moeilijke keuzes maken. Zo zal hij onder meer op het middenveld lastige keuzen moeten maken.

Zondag in het duel met Sporting Lokeren (3-1 zege) mocht Jordy Clasie in de basis beginnen en dat ging ten koste van Marvelous Nakamba (oud Vitesse). Clasie, oud Feyenoord-speler, begon voor het eerst dit seizoen in de basis en de huurling van Southampton speelde prima. Dit zag ook Jacques Sys, hoofdredacteur van het Belgische magazine Sport/Voetbalmagazine. 'Clasie brengt dezelfde grinta en duelkracht als Nakamba, maar is een betere voetballer. Zonder Nakamba op te geven, want dat kan toch ook een zeer vervelende speler zijn om tegen te spelen.'

'Samen met Vormer en Vanaken stáát er iets op dat middenveld van Club Brugge. Het toont de rijkdom van dit Club Brugge, dat met Clasie erbij nog meer concurrentie en scherpte in de kern kreeg. Iets wat elke trainer wenst', aldus Sys. Club staat er daarnaast goed op. De leider van België heeft zes punten meer dan nummer twee Sporting Charleroi.

