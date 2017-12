PSV lijkt dan eindelijk het toptalent Maximiliano Romero binnen te hebben. De zaakwaarnemer van de achttienjarige spits heeft tegenover het Eindhovens Dagblad laten weten dat de transfer rond is. Romero komt over van de club Vélez Sarsfield uit Argentinië.

Vervolg: ED: PSV haalt Romero in huis

De zaakwaarnemer van Romero heeft laten weten dat het contract vrijdag ondertekend wordt. Romero zal een contract signeren met een looptijd tot medio 2023. PSV zal op vrijdag ook pas de transfer bevestigen, daar het zoals altijd niet eerder met een bevestiging naar buiten komt voordat alles op papier staat.



De Zuid-Amerikaanse aanvaller kwam woensdag aan in Nederland en was donderdag bij PSV. Romero liet dat weten via zijn Instagram middels een foto. Romero, die tot dusver veertig competitieduels voor Vélez speelde waarin hij negen keer scoorde, zal de boeken in gaan als één van de duurste aankopen ooit uit de geschiedenis van PSV. De Eindhovenaren hoesten zo’n tien miljoen euro, inclusief bonussen, op voor Romero. Het is de bedoeling dat Romero zich na dit seizoen meldt in Eindhoven.

Aanstaand #PSV-spits en miljoenenaankoop Maximiliano Romero is in het Philips Stadion. Contractnieuws aanstaande. pic.twitter.com/dRcTs3dKXF — Rik Elfrink (@RikElfrink) 14 december 2017

