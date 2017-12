Manchester United-verdediger moet vrezen voor maandenlange absentie

José Mourinho lijkt de komende maanden niet te kunnen beschikken over Eric Bailly. De Ivoriaanse verdediger sukkelt al een maand met een enkelblessure waarvan tot nu toe geen tekenen van herstel zijn te merken.

Bailly raakte volgens Mourinho vorige maand geblesseerd tijdens de interlandperiode met Ivoorkust. De coach wil liever niet te veel uitspraken doen over de fysieke gesteldheid van zijn verdediger. ´Ik wil niet pessimistisch zijn. Ik laat het liever over aan de dokter. We proberen het aan te pakken met een conservatieve behandeling. Als dat niet lukt, zal hij waarschijnlijk geopereerd worden, maar laten we het afwachten.`

Het wegvallen van Bailly hoeft volgens Mourinho niet direct aanleiding te zijn tot defensieve problemen. ´We hebben het hele seizoen al problemen met de beschikbaarheid van de centrale verdedigers, maar omdat we er vier of vijf van hebben kunnen we dat goed opvangen.` De laatste wedstrijden wordt het hart van de defensie gevormd door Phil Jones en Chris Smalling. Over laatstgenoemde is Mourinho zeer te spreken: ´Chris Smalling speelt al zeven of acht wedstrijden lang voortreffelijk, dus dat zit wel goed.`

Bailly speelde zijn laatste wedstrijd voor The Red Devils op 5 november, toen er werd verloren van Chelsea. De mogelijk maandenlange absentie van de verdediger is voor Manchester United een flinke streep door de rekening. Afgelopen zomer werd nog 30 miljoen euro betaald voor de voormalig verdediger van Villarreal.

