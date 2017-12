James over uitspraak Ronaldo: ´Soms worden dingen gezegd die niet kunnen`

James Rodríguez speelt sinds afgelopen zomer op huurbasis voor Bayern München wegens een gebrek aan perspectief bij Real Madrid. Dat had Cristiano Ronaldo liever anders gezien en sprak zich na de Champions League-nederlaag tegen Tottenham Hotspur van enkele weken geleden daarover uit. James geeft in een interview met het Colombiaanse televisiestation Noticias Caracol te kennen dat dat niet handig was.

Cristiano Ronaldo liet in een interview doorschemeren dat het selectiebeleid van Real Madrid debet is aan de mindere resultaten van de club. ´Elke club zal zijn belangrijke spelers missen. Pepe was een belangrijke speler, Morata, James... Alle spelers die zijn vertrokken, maakten ons sterker`, aldus de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal.

James Rodriguez lijkt te begrijpen dat zijn voormalig ploeggenoot het beleid van Real Madrid-preses Florentino Perez afkraakt. ´Ze zitten nu in een moeilijke fase en soms worden dingen gezegd die niet kunnen`, aldus de Colombiaan. ´Ik denk dat Real Madrid erg goede spelers heeft om er een goed seizoen van te maken. Ze zullen dus zeker uit deze periode komen`.

Hoewel het verblijf van James in eerste instantie slechts om een huurconstructie gaat, wil de 26-jarige middenvelder niet denken aan een terugkeer naar Madrid. ´Dat weet ik niet. Voor nu denk ik alleen aan Bayern Munchen. Ik ben voor twee jaar verhuurd, het gaat goed en ik ben gelukkig hier.

