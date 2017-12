Niet alleen Daley Blind zou op de radar staan van FC Barcelona, ook Oranje-international Stefan de Vrij lijkt indruk te hebben gemaakt op de Spaanse topclub, zo meldt de Madrileense sportkrant Marca.

Vervolg: FC Barcelona laat naast Blind ook oogje vallen op andere Nederlandse verdediger

De Vrij is momenteel in het bezit van een aflopend contract bij Lazio Roma. Club en speler zijn al lange tijd in onderhandeling om de verbintenis te verlengen, maar tot op heden is er nog geen akkoord bereikt. Als vaste basisspeler van Lazio is de Vrij met nog een contract van acht maanden erg aantrekkelijk voor de Europese topclubs.

FC Barcelona-trainer Ernesto Valverde zou liever Real Sociedad-verdediger Iñigo Martinez willen aantrekken, maar de directie van de Azulgrana zou meer heil zien in de Vrij. Een van de bestuursleden van de club, Roberto Fernandez zou hem vorige week zelfs al aan het werk hebben gezien in de competitiewedstrijd tegen Torino.

De 25-jarige voorstopper speelt sinds de zomer van 2014 voor de Italianen en heeft volgens het medium meerdere ijzers in het vuur. Naast Barça zouden ook Juventus, Atlético Madrid en Liverpool de diensten van de voormalig Feyenoorder in de gaten houden.

FC Barcelona laat naast Blind ook oogje vallen op andere Nederlandse verdediger

Een korte samenvatting: Niet alleen Daley Blind zou op de radar staan van FC Barcelona, ook Oranje-international Stefan de Vrij lijkt indruk te hebben gemaakt op de Spaanse topclub, zo meldt de Madrileense sportkrant Marca. .