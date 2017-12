Liverpool speelt met dubbelslag in op vertrek Coutinho

Dat Phillipe Coutinho binnen afzienbare tijd Liverpool zal verlaten lijkt buiten kijf te staan. FC Barcelona is al geruime tijd geïnteresseerd in de Braziliaanse aanvaller en is volgens El Mundo Deportivo zelfs bereid om 150 miljoen euro op tafel te leggen. Met dat geld zijn The Reds van plan een dubbelslag te slaan op de transfermarkt door Naby Keita en Thomas Lemar aan te trekken

De aanvaller van Leipzig en de verdediger van AS Monaco staan hoog op het lijste van Liverpool-coach Jurgen Klopp. Over de transfer van Keita zou volgens het medium zelfs al een mondeling akkoord zijn bereikt. Na dit seizoen zal de smaakmaker van Leipzig voor 75 miljoen de oversteek maken naar de Engelse topclub. Klopp zou de aanvaller uit Guinee echter in januari al aan zijn selectie willen toevoegen. Daarvoor zou Liverpool nog eens 15 miljoen euro bovenop de overeengekomen transfersom moeten betalen.

Waar een overstap van Keita dus zo goed als zeker is, is dat nog niet het geval bij Thomas Lemar. De verdediger kon afgelopen zomer al naar Liverpool, ware het niet dat de overgang op het laatste moment afketste. AS Monaco heeft vervolgens toegezegd bij een volgende transfermogelijk Lemar de overstap niet meer te ontzeggen. De Monegasken hebben daarom aangegeven bereid te zijn de onderhandelingen te willen heropenen voor een bod tussen de 70 en 80 miljoen euro. Er is Liverpool alles aan gelegen om de komst van Lemar zo snel mogelijk af te ronden. Arsenal is namelijk eveneens nadrukkelijk in de markt voor Lemar en probeert hem voor de neus van Liverpool weg te kapen.

