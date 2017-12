Clarence Seedorf is naar Zuid Afrika gevlogen om te onderhandelen met het Braziliaanse Atlético Paranaense, dat meldt het Globe Esporte donderdag.

Vervolg: Seedorf in Zuid Amerika om te onderhandelen met Atletico Paranaense

Waar de geruchten nu een serieuze wending krijgen, lijtk Seedorf in onderhandeling te zijn met het Braziliaanse Atlético Paranaense. Waar Seedorf begin deze week al in verband werd gebracht met Atlético Paranaense, waar hij in beeld is om hoofdtrainer te worden.

Het enige struikelblok kan het salarisstrookje van Seedorf worden, want Atlético Paranaense kampt met enorme schulden. Spelers kopen zit er dan ook niet in op korte termijn, waardoor de club een trainer zoekt die met jonge gasten aan de slag kan..

Seedorf is geen onbekende in Brazilie, waar hij in 2014 zijn carreire eindigde bij Botafogo om vervolgens bij AC Milan aan de slag te gaan. Seedorf hield het een halfjaar vol in Milaan, waarna ook het Chinese Chinese Shenzhen FC geen groot succes bleek te zijn. Seedorf zit momenteel al een jaar zonder werkgever.

Seedorf in Zuid Amerika om te onderhandelen met Atletico Paranaense

Een korte samenvatting: Clarence Seedorf is naar Zuid Afrika gevlogen om te onderhandelen met het Braziliaanse Atlético Paranaense, dat meldt het Globe Esporte donderdag..