AZ speelde in oktober de laatste keer tegen een topclub, toen werd er ruimschoots van Feyenoord verloren. AZ wil onderhand eens afrekenen met het zogeheten toppersyndroom en ziet daarvoor het duel tegen Ajax als perspectief.

Vervolg: AZ wil tegen Ajax afrekenen met pijnlijk toppersyndroom

Het is alleen de vraag in hoeverre AZ zich moet aanpassen op de speelstijl van de tegenstander, 'We hebben de afgelopen jaren veel te weinig punten gepakt tegen de topclubs', beaamde technisch directeur Max Huiberts onlangs in VI. 'Dan moet je kijken of je in dat soort wedstrijden nuances in je speelwijze moet aanbrengen. Waardoor je minder kwetsbaar bent.'

Na de zeperd tegen Feyenoord heeft AZ zich met fris en aanvallend voetbal in de top van de Eredivisie weten te nestelen. 'Onze overwinningen komen tot stand met goed spel', analyseert de hoofdcoach. 'Maar de verhouding tussen het grote aantal gecreëerde kansen en de gemaakte goals daaruit is vaak scheef. Dat kan en moet beter. Zeker in topwedstrijden, waarin we minder kansen zullen krijgen.'

'Het heeft soms te maken met het type voorzet op het juiste moment, de loopacties voorin, het maken van juiste keuzes in de eindfase van een aanval', vervolgt Van den Brom. 'Het goede is dat we in wedstrijden blijven doen waar we goed in zijn, ook als de openingsgoal lang uitblijft. We hebben gekozen voor een bepaalde manier van spelen en die wordt ons steeds meer eigen. Nu moeten we dat niveau ook in topwedstrijden gaan brengen.'

AZ wil tegen Ajax afrekenen met pijnlijk toppersyndroom

Een korte samenvatting: AZ speelde in oktober de laatste keer tegen een topclub, toen werd er ruimschoots van Feyenoord verloren. AZ wil onderhand eens afrekenen met het zogeheten toppersyndroom en ziet daarvoor het duel tegen Ajax als perspectief..