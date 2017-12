Koud een week na het ontslag van Peter Bosz bij het Duitse Borussia Dortmund, komt de Algemeen directeur van Borussia Dortmund Joachim Watzke met een sneer naar Bosz.

Vervolg: Joachim Watzke: Nooit echt gevoel gehad dat Bosz succesvol kon zijn

'Jürgen Klopp was de juiste beslissing in die tijd. Thomas Tuchel ook. Als we het mis hadden met Bosz, oké. Je kunt ons daarvoor bekritiseren. Maar zo'n shitstorm?' aldus de Algemeen directeur die nooit een veilig gevoel heeft gehad met Bosz aan het roer.

'Ook toen we wonnen heb ik nooit een veilig gevoel gehad. We waren altijd kwetsbaar. Nu heb ik de indruk dat iedereen zich gerealiseerd heeft dat dit niet verder kon. Je moet constructief zijn en samenwerken en dat zullen we nu doen.' Ook neemt Watzke de spelers kwalijk dat ze niet het spelidee van Bosz eigen hebben weten te maken.

'Ik hou van de spelers, maar ik realiseerde me dat niet iedereen er alles aan heeft gedaan. Ik heb nu de indruk dat alle spelers begrepen hebben dat dingen niet langer zo door kunnen gaan.'

Joachim Watzke: Nooit echt gevoel gehad dat Bosz succesvol kon zijn

Een korte samenvatting: Koud een week na het ontslag van Peter Bosz bij het Duitse Borussia Dortmund, komt de Algemeen directeur van Borussia Dortmund Joachim Watzke met een sneer naar Bosz..