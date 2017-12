Het lijkt erop dat de Turkse grootmacht Fenerbahce de Nederlandse spits Vincent Janssen ook volgend seizoen wil behouden, waardoor het Tottenham heeft laten weten de spits definitief te willen overnemen.

Vervolg: Fenerbahce wil Vincent Janssen definitief overnemen van Tottenham

Het Turkse Sporx meldt dit donderdag, Fenerbahce coach Aykut Kocaman is tevreden over hoe Janssen zich heeft weten te ontwikkelen. Hierdoor wil Fenerbahce al snel handelen om de selectie voor volgend seizoen tijdig bij elkaar te hebben, waardoor het zich in Londen meld bij Tottenham voor de definitieve overgang van Janssen..

'anssen is een belangrijk onderdeel van onze plannen,' valt te lezen in een reactie. In het verhuurcontract is geen optie tot koop opgenomen door Fenerbahce, waardoor of een minimaal bedrag van 22 miljoen moet worden neergelegd, of een nieuw huurcontract aangegaan moet worden.

De 23-jarige aanvaller zelf houdt zich afstandig van de transfergeruchten, 'Natuurlijk heb ik hier wel mijn gedachten bij, maar het is het beste om me nu te focussen op het heden.'

Fenerbahce wil Vincent Janssen definitief overnemen van Tottenham

Een korte samenvatting: Het lijkt erop dat de Turkse grootmacht Fenerbahce de Nederlandse spits Vincent Janssen ook volgend seizoen wil behouden, waardoor het Tottenham heeft laten weten de spits definitief te willen overnemen..