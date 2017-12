Donderdag leek Fraser te moeten vrezen voor zijn baan, de oefenmeester van Vitesse kwam woensdag goed weg met de remise tegen het Tilburgse Willem II.

Vervolg: Fake bericht ontslag Henk Fraser bij Vitesse

Waar Bryan Linssen vlak voor tijd de 2-2 maakte voor Vitesse, voorkwam hij een dure nederlaag tegen laagvlieger Willem II in de midweekse speelronde. Donderdag leek er een bericht naar buiten te komen dat Fraser en Vitesse per onmiddelijke omgang uit elkaar gingen, maar daar blijkt nu niets van waar.

Als we een journalist van de Gelderlanden moeten geloven, 'Fraser en Vitesse uit elkaar,' viel er donderdag op twitter te lezen. Het bericht ging direct viral, maar enkele minuten later was het alweer verdwenen. Het zou gaan om een fake account zo kwam later aan het licht. 'SORRY: Vals alarm. In grapje van een fake-account getrapt. Duizendmaal excuses!!!!!'

Wie het fake account op zijn naam heeft en wie het bericht online heeft gezet is nog maar de vraag. Fraser was na de remise tegen Willem II niet te genieten, 'Wij hebben niets gebracht. In alles zijn we tekortgeschoten. Niemand wordt hier heel blij van. Dus het is duidelijk dat ik pissed ben ja.'

