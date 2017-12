FC Barcelona wil Blind van United om defensieve problemen op te lossen

Het Spaanse Marca weet donderdag te melden dat de Catalaanse grootmacht FC Barcelona denkt aan een verrassende transfer, zo wordt de allrounder en Manchester United speler Daley Blind genoemd.

Het komt niet geheel als verrassing, waar de Catalaanse grootmacht in 2014 al eens dacht aan de komst van de oud Ajacied. Nu wordt de allrounder opnieuw in verband gebracht met FC Barcelona, wat hem in de winter of zomer zou willen halen.

Blind moet de oplossing worden voor de defensieve problemen die de club heeft, waar Blind onder meer als centrale verdediger, linksback en verdedigende middenvelder uit de voeten kan.

Waar Blind beschikt over een aflopend contract, wil Mourinho hem niet transfervrij laten vertrekken. De optie om nog een seizoen bij te tekenen moet United nog de nodige euro's opleveren. Blind zal naar alle waarschijnlijkheid kiezen voor deze optie en zo United nog vele euro's laten opstrijken voordat hij vertrekt op Old Trafford.

