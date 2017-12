Bart Ramselaar mocht in het uitduel tegen FC Groningen weer eens in de basis beginnen, waar de middenvelder direct tot scoren kwam. Alleen was dat niet genoeg, want na afloop was de middenvelder pissig na de puntendeling.

Vervolg: Bart Ramselaar baalt als een stekker van onrustig en doelloos PSV

Voor de camera stond een balende Ramselaar, 'Dit is heel zuur. Ik denk dat we met 0-2 en 1-3 redelijk wat grip op de wedstrijd hadden. Zij maken de 2-3 uit een penalty en gaan vervolgens opportunistisch spelen, met Lars Veldwijk in de punt en Mimoun Mahi eromheen.'

Tweede helft paniek

De middenvelder zag dat PSV in het tweede bedrijf heel anders voor de dag kwam, waar hij niets van snapt. 'Ik denk dat wij richting de eindfase hadden moeten proberen de bal in de ploeg te houden, in plaats van hem steeds blind weg te schieten. Dan zijn er nog mogelijkheden met Hirving Lozano en Stevie Bergwijn, op snelheid. Dat spelen we niet goed uit, zij spelen in de slotfase alles lang, en dan valt-ie nog goed ook.'

Waar PSV de laatste tijd vaak de zege laat glippen, gebeurde dat dus ook tegen FC Groningen. 'We hebben zelf al een paar keer gewonnen in de slotfase, dus we weten hoe scherp je moet blijven. Na Ajax-uit hadden we onszelf met een overwinning weer een goed gevoel kunnen geven, maar nu geven we onszelf nóg een tik. Het plan was om ons te revancheren, dus dat we het nog weggeven is heel zuur.'

Bart Ramselaar baalt als een stekker van onrustig en doelloos PSV

Een korte samenvatting: Bart Ramselaar mocht in het uitduel tegen FC Groningen weer eens in de basis beginnen, waar de middenvelder direct tot scoren kwam. Alleen was dat niet genoeg, want na afloop was de middenvelder pissig na de puntendeling..