Allerdyce lijkt Everton weer op de rails te zetten en sneert naar Koeman

Sam Allerdyce lijkt na zijn aanstelling het tobbende Everton toch weer aan de praat te hebben gekregen, de club uit Liverpool lijkt weer rustig naar boven te mogen kijken.

Toch kan Allerdyce het niet laten om nog een sneer uit te delen aan Ronald Koeman, Waar Everton woensdag met 1-0 wist te winnen van Newcastle United, was Allerdyce tevreden over zijn defensie, waar hij nog even een steek onderwater gaf naar Koeman.

'Na een zware derby op zondag was het de vraag of de jongens achterin het in zich hadden om te brengen wat we vandaag nodig hadden', sprak hij tegenover de BBC. 'Hun vastberadenheid heeft geleid tot deze zege. Sowieso presteren ze buitengewoon goed sinds ik hier ben.'

Waar Everton onder leiding van Koeman al 18 tegentreffers moest incasseren, is het Allerdyce gelukt om er in vijf duels slechts eentje tegen te krijgen. 'Weet je, ik ben een beetje verbijsterd', onthulde hij. 'Hoe heeft Everton toch zó veel doelpunten tegen kunnen krijgen, voordat ik hier kwam? En dat terwijl deze verdedigers dus blijkbaar kunnen verdedigen zoals ze de afgelopen tijd gedaan hebben. We staan op 22 punten uit 17 duels, en dat komt allemaal door de solide defensieve basis die we hebben gelegd.'

