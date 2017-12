Voetballers en luxewagens niet altijd een prima combinatie

Voetballers halen doorgaans de krantenkoppen door een uitmuntende prestatie op het veld of dankzij een lucratieve transfer en de daarbij horende transfersommen.

Maar ook door hun acties naast het veld weten ze zich meer dan eens in de kijker te spelen, denk maar aan hun ravissante vrouwen of vriendinnen, waarvoor de Britten de term WAG introduceerden. Denk ook aan hun luxe accessoires en dure sportwagens. Voetballers zijn ook maar mensen, vaak nog pril in het leven en dus kan het al eens fout gaan met die ritjes.

Met welke wagens rijden voetballers?

Om de allernieuwste luxe automodellen met de nieuwste ontwikkelingen te volgen kun je gewoon naar een autobeurs trekken, maar het wagenpark van een gemiddelde topvoetbalclub is ook de moeite waard. In Nederland bestaat het wagenpark van Ajax en PSV uit Mercedessen, bij Feyenoord vinden we dan weer Opel terug. In het buitenland kunnen Arjen Robben en zijn Bayern München-collega's kiezen uit Audimodellen, net zoals de sterren van FC Barcelona en hun eeuwige concurrent Real Madrid. De onderlinge strijd tussen Ronaldo en Messi lijkt hier beslecht in het voordeel van de eerste, tussenstand 20-6. In de collectie van Cristiano Ronaldo vinden we onder meer de Bugatti Veyron en de exclusieve Ferrari F12 terug. Hoe de spelers van Wolfsburg naar de Volkswagen-Arena rollen kun je zelf wel raden. Rijke voetballers en luxe auto's, het is niet verwonderlijk dat dit een veelvoorkomende combinatie oplevert. Maar net als bij alle andere mensen is hier ook een keerzijde van de medaille, niet enkel de autoverzekering ligt hoog maar ook het aantal ongevallen.

Soms gaat het mis

Dat voetballers naast het veld niet altijd het goede voorbeeld geven is ongetwijfeld geen nieuws. Over de alom gekende stoten van Mario Balotelli kunnen waarschijnlijk meerdere boeken worden geschreven. Zo vraagt Mario zich nog steeds af waarom hij altijd zijn auto in beslag ziet worden genomen of hoe hij met zijn Bentley is gecrasht. De lijst van voetballers die hun auto in de prak reden is lang. Gezien hun riant loon, kunnen ze wel een en ander hebben maar desondanks betalen ook zij enorm hoge premies voor hun autoverzekering. Zo reed gewezen Manchester United-legende David Beckham in 2014 zijn Audi RS6 aan flarden. Recenter nog reed Neymar in november 2016 zijn rode Ferrari 458 Spider in de prak. In 2009 deed Cristiano Ronaldo het hem nog voor in Manchester, hij kon van geluk spreken en hervatte diezelfde dag nog doodleuk de training. Dat het niet altijd evengoed afloopt, kunnen we zien bij onze zuiderburen. Zo liet Francois Sterchele het leven in mei 2008 bij een fatale crash, hetzelfde lot kende het 20-jarige toptalent Junior Malanda begin 2015.



Neem een voorbeeld aan Matthijs de Ligt

Niet enkel auto-ongevallen maar ook rijden onder invloed en snelheidsovertredingen zijn schering en inslag bij voetballers. Zo scoorde Wayne Rooney begin september een werkstraf van 100 uur nadat hij betrapt werd op het rijden onder invloed – daarnaast mag hij twee jaar niet rijden. Ook Arturo Vidal onderging hetzelfde lot en reed dronken zijn Ferrari in de prak. Misschien is een van de allerjongsten, Matthijs de Ligt nog het meest een voorbeeld, die komt gewoon met de fiets naar het oefencomplex van Ajax.

