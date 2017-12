FC Utrecht heeft woensdagavond een nipte 1-0 overwinning weten te boeken op VVV Venlo, het komt daarmee op 64 punten dit kalenderjaar. Een evenaring van het clubrecord uit 2001.

Vervolg: Nipte zege FC Utrecht betekent evenaring clubrecord

FC Utrecht was voornamenlijk de baas in het duel in Venlo, waar de thuisploeg zich vooral focuste op de counter. VVV kreeg wel een aantal kansen, daar waar aan de andere kant Labyad de beste mogelijkheid had voor de Domstedelingen.

Na een kleine 25 minuten was het dan raak voor FC Utrecht, Sander van de Streek gaf de bal laag voor, waar niemand van VVV de mogelijkheid zag om de bal weg te werken was het Kerk die er tegenaan liep en de enige goal van het duel maakte.

Na de rust leek het lampje bij VVV te gaan zijn branden, de thuisploeg creeerde meer kansen maar wist FC Utrecht niet pijn te doen. FC Utrecht kreeg nog een goede kans, doelpuntenmaker Kerk wist de paal te raken. VVV was niet meer bij machten om een doelpunt te fabriceren, waardoor Ten Hag met zijn Utrecht een nipte zege boekte en het clubrecord uit 2001 evenaarde.

